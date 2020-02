Frühlingshaft, ehe der nächste Sturm aufzieht

Traumwetter für Wintersportler

„Auch auf den Pisten herrschen angenehme Temperaturen zum Skifahren, in 2000 m Höhe erwärmt sich die Luft am Wochenende meist auf null bis plus fünf Grad“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale. „Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen macht auch der Wind den Liftbetreibern keinen Strich durch die Rechnung, er spielt bis Sonntagabend kaum eine Rolle.“