„Juwele des Dschungels“ im Tiergarten Schönbrunn

Wie Urzeitechsen in Miniaturausführung, gehalten in Türkisblau-Schwarz, muten die jüngsten Neuzugänge im Wiener Tiergarten Schönbrunn an und werden aufgrund ihrer markanten Färbung auch als „Juwel des Dschungels“ bezeichnet. Gemeint sind die Blauen Baumwarane, die nun erstmals im Zoo bestaunt werden können. Ein Pärchen zog kürzlich in das Aquarien-Terrarienhaus ein.