Lkw-Unfall legte Verkehr auf B 320 lahm

Es war nur einer von unzähligen Unfällen, die sich in den vergangenen Tagen und Stunden wegen Schnee und Sturm in der Steiermark ereigneten: Am Mittwoch gegen 16 Uhr kam ein großer Sattelschlepper bei St. Martin am Grimming ins Schleudern. Der mit 24 Tonnen Gipskartonplatten beladene Sattelaufleger stürzte dabei um. Wie durch ein Wunder wurden dabei keine weiteren Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.