Kult-Igel: Jetzt Fan-Packages von „Sonic“ gewinnen

Er ist der wohl berühmteste Igel der Welt - und auch der schnellste: Sonic, den blauen Igel aus den Sega-Spielen kennt so ziemlich jeder, der schon mal ein Videospiel gespielt hat! In der Verfilmung des Spiele-Hits kommt Sonic jetzt auf die Erde und muss gemeinsam mit dem Polizisten Tom (James Marsden, Cyclops in den X-Men-Filmen) gegen seinen altbekannten Erzfeind Dr. Robotnik antreten, der die Weltherrschaft an sich reißen will. In die Rolle des fiesen Bösewichts mit dem auffälligen Schnurrbart schlüpft niemand geringerer als Hollywood-Star Jim Carrey. Zum Start des Kino-Abenteuers von Sonic lässt krone.at die rasante Erfolgsgeschichte des blauen Igels, der aber immer im Schatten eines gewissen Installateurs von Sega-Konkurrent Nintendo stand, noch einmal Revue passieren.