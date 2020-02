Mädchen (3) fällt in Curry-Kochtopf und stirbt

In Indien ist ein drei Jahre altes Mädchen in einen Topf mit heißem Curry gefallen und gestorben. Der Vater des kleinen Kindes erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Köchin, die Kopfhörer aufgehabt haben soll und dadurch nicht einmal bemerkt haben dürfte, dass das Kleinkind in das Essen fiel.