„Birds of Prey“: Comic-Action mit Margot Robbie

Sie zählt derzeit zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods und ist spätestens seit ihrem Star-Auftritt als Sharon Tate in Quentin Tarantinos preisgekrönten „Once Upon a Time in Hollywood“ auch hierzulande einer breiteren Öffentlichkeit bekannt: Jetzt spielt Margot Robbie die Hauptrolle in der Comic-Verfilmung „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“, wo sie sich als durchgeknallte Ex-Freundin von Batmans Erzfeind Joker in einer herrlich verrückten und kunterbunten Gewaltorgie an Widersacher Ewan McGregor abreagieren darf. krone.at verlost rechtzeitig zum Start von „Birds of Prey“ (7.2.) Tickets und tolle Goodies für das Film-Rezept gegen den trübsinnigen Februar!