Madeleine Krakor: „Steht zu euren Kurven!“

Dieses Nacktshooting soll ein Zeichen setzten! „Alles was zählt“-Beauty Madeleine Krakor ließ jetzt für den „Playboy“ die Hüllen fallen - und wollte damit zeigen, dass auch Frauen mit Kurven einfach nur wunderschön sind. Ihr Wunsch an den das Herrenmagazin: „Ich wollte nicht schlanker oder glatter gemacht werden, als ich bin! Guckt mich an, ich bin eine Durchschnittsfrau und finde das gut so!“