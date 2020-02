So reagiert Coronavirus-Scherzbold auf Shitstorm

So sagte er gegenüber City News in Toronto: „Es wäre etwas anderes, wenn ich sagen würde: ,Hallo Leute, ich habe eine Bombe an mir, ich habe eine Waffe an mir.‘ Die Leute haben es überproportional vermasselt. Für mich war es nur ein Scherz.“ Global News gegenüber erzählte er, dass das nicht sein erster Scherz in einem Flugzeug war: „Ich fliege fünf Mal pro Jahr nach Jamaika. Vor einiger Zeit habe ich einen ähnlichen Scherz gemacht. Ich stand während des Fluges auf, während ich mich filmte, und bat um Aufmerksamkeit. Als jeder zu mir schaute, sagte ich: ,Lil Waynes Album wurde veröffentlicht. Holt es euch alle.‘ Damit gab es keine Probleme.“ Also dachte er sich, dass er es nochmal probieren würde. Diesmal mit einem anderen Thema. „Ich wollte ein Video, das viral geht. Natürlich habe ich mir Reaktionen erhofft. Jedoch nicht im Flugzeug, sondern online. Die Leute sollten sagen: ,Wow, der Typ hat Eier, der ist verrückt‘. Ich bin ein Künstler und jede Publicity ist gute Publicity.“