Nach Marcells Babyglück: Ex will viertes Kind

„Ich will schon ein Kind, aber wenn ich dann an den Kaiserschnitt denke...“, erklärt Kerstin. Eine normale Geburt kommt für Marcells Ex nicht mehr in Frage, da sie bereits drei Kaiserschnitte hatte. „Wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde, wäre es so oder so eine Risikoschwangerschaft.“ Doch davor will Kerstin noch heiraten, weil sie sich ein eheliches Kind wünscht. Auch ihr aktuellster Partner, Bäcker Scott, würde sich das wünschen, obwohl er schon ein Kind hat. „Ich habe vor, mit Scott alt zu werden“, schwärmt Kerstin.