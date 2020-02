SPÖ: Kampf gegen die Steuerflucht

Dabei könnte das EU-Budget-Problem leicht gelöst werden, indem man endlich die Großkonzerne besteuere, so Jörg Leichtfried. Das Budgetloch durch den Brexit könnte man leicht schließen, meint der SPÖ-EU-Sprecher, indem man „endlich die besteuert, die keine Steuern zahlen“, also die großen multinationalen Konzerne. Dann müsste man nicht mehr „über Prozent diskutieren“ beim EU-Budget, denn kein Land – also auch Österreich nicht – müsste mehr zahlen.