Ersatzteile für das Auto kaufen: Tipps und Tricks

Gebrauchte Teile oder neue Teile kaufen?

Wer Geld sparen möchte, der überlegt sich, die Teile ganz einfach in gebraucht zu kaufen. Das ist allerdings nur dann ratsam, wenn Sie sich mit dem Thema Autoteile gut auskennen. Ansonsten wird es schwierig, die Qualität und den Zustand der Produkte zu beurteilen. Auf keinen Fall sollten Sie gebrauchte Teile von einem privaten Käufer erwerben. Hier kann es sich entweder um einen absichtlichen Betrug mit Teilen aus Fernost handeln oder derjenige hat selbst keine Ahnung. Falls Sie unsicher sind, bringen Sie das Teil in Ihre Werkstatt. Die Experten vor Ort sehen meistens auf einen Blick, ob das Teil sicher und neuwertig ist.



Wenn Sie sich für gebrauchte Teile entscheiden, dann müssen Sie bedenken, dass diese in der Regel nicht umgetauscht werden können. Sie sollten sich also schon vor dem Bestellen sehr sicher sein, dass es sich um das korrekte Teil handelt. Achten Sie außerdem darauf, dass der Händler seriöse und fachmännisch auftritt.