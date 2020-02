Zahlreiche Sturmeinsätze in Salzburg

Alleine in der Stadt waren es rund ein dutzend Bäume, die durch den Sturm entwurzelt wurden. In Teilen des Flachgaus und Tennengaus kam es zu Stromausfällen. 1500 Haushalte waren und sind zum Teil noch betroffen. Techniker der Salzburg AG arbeiten mit Hochrdruck an der Behebung der Schäden.