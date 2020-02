Schalttag kurbelt Februar-Tourismus zusätzlich an

„Jeder fährt wie ein Weltmeister“

Am gestrigen Montag war das Ambiente suboptimal - statt Schnee kam da Regen in Schladming und Umgebung sowie in weiten Teilen der Steiermark vom Himmel. Aber schon heute sollte Schnee, teils sogar 35 Zentimeter tief, bis hinunter in die Tallagen fallen - außer im Süden und Osten. Dort mischt sich vor allem Regen ins frühlingshafte Wetter, vom großen Wintereinbruch ist nach wie vor keine Rede.