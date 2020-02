„Rettungsaktionen konnten Sterben nicht beenden“

Kurz hatte sich erst am Sonntag gegen einen Neustart der EU-Marinemission „Sophia“ ausgesprochen. Der Einsatz habe seiner Meinung nach dazu geführt, dass mehr Menschen im Mittelmeer gestorben seien. Am Montag wiederholte er seine Aussagen in Berlin, worauf Merkel die Vorteile von staatlichen gegenüber privaten Schiffen hervorhob, mit denen Menschen aus Seenot gerettet werden könnten.