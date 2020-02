Erster Tag für neuen Primar am Tamsweger Spital

Die Suche nach einem neuen Primar auf der Gynäkologie in Tamsweg war ein Kraftakt: Ein externes Ärzteteam führte die Klinik vorübergehend. Am Montag begann endlich ein neues Kapitel mit Primar Dr. Ulrich Steinhart. Der Neo-Lungauer über die Wertigkeit von Spitälern am Land, Team und Zukunftsvisionen.