Coronavirus: Stadt schickt Hilfspakete nach China

Xiaosi Li ist an Bürgermeister Harald Preuner um Unterstützung bei der Bereitstellung medizinischer Hilfsgüter herangetreten. Seit dem Ausbruch des Corona-Virus werden gerade Schutzmittel vor weiteren Übertragungen, wie etwa Gesichtsmasken, in einigen Regionen Chinas dringend benötigt. „Das ist ein selbstverständlicher Akt des Zusammenhaltens gegen eine Epidemie - wir kommen diesem Ersuchen gerne nach“, sagt Preuner. Die Stadt Salzburg unterhalte seit vielen Jahren partnerschaftliche Beziehungen zu China und im speziellen zur Partnerstadt Shanghai. “Wir hoffen, wir können damit ein wenig zum Schutz der Bevölkerung in China und zum Kampf gegen die weitere Ausreitung des Virus beitragen“, fährt der Stadtchef fort.



Die Stadt lässt China nun über das Amt für öffentliche Ordnung und das Gesundheitsamt 500 Stück Medizinische Überschuhe, 1000 Stück Medizinische Einmalhandschuhe, 1000 Stück Schürzen, 350 Schutzmasken und 75 Schutzanzüge zukommen. Die chinesische Botschaft in Wien soll dabei den Transport in jene Regionen organisieren, in denen die Güter am dringendsten gebraucht werden.