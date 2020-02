Zwei herzige Schmuckstücke für den Valentinstag

Am 14. Februar ist es wieder so weit. Der Tag der Liebe, der Valentinstag, wird zelebriert. Auch wenn manche den Konsumzwang nicht mögen, ist es doch schön, an einem Tag der oder dem Liebsten besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dies muss ja nicht immer mit käuflichen Dingen zu tun haben. Für jene, die ihrer Frau doch ein materielles Präsent überreichen wollen, ohne das gemeinsame Budget zu belasten, verlost City4U ein paar Ohrringe sowie ein Armband von HSE24.