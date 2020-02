Diesen Reigen lieber meiden

Der Soldat flaniert mit einem Stubenmädchen. Sie lassen sich in einer Aue nieder. Er wird aufdringlich. Schließlich vergewaltigt er sie. Danach: Das Mädchen will ein Ich-hab-dich-lieb hören. Anstatt den Kloß im Hals der Zuschauer gären zu lassen, schickt Simon das Mädchen für eine Ansprache im #MeeToo-Jargon vor das Publikum. Einmal wirft ein Projektor Slogans an die Wand: flirting is not consent etc. Simon übermittelt ihre Botschaft nicht mit erzählerischen Mitteln, sondern mit denen politischer Kampagnen. Dafür opfert sie Dramaturgie und die Zeichnung ihrer Figuren. Die Folgen des Missbrauchs bleiben behauptet, statt sie darstellerisch zu zeigen.