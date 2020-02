Ex-Austauschstudent: „Es gibt zu wenig Hilfsgüter“

Viele chinesische Touristen in Salzburg haben Angst, nach China zurückzukehren. Sie decken sich mit Atemschutzmasken ein. In China gibt es keine mehr zu kaufen. Felix Zhang (30) war 2015 als Austauschstudent an der Uni Salzburg. Mittlerweile arbeitet er bei einem Online-Unternehmen in der Millionenstadt Shanghai. Er sprach mit der „Krone“ über die Situation vor Ort.