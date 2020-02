FPÖ und Strache: Kampf um das Stammtisch-Poltern

Während sich die FPÖ traditionell in der Jahnturnhalle im oberösterreichischen Ried im Innkreis trifft, bittet Heinz-Christian Strache mit der blauen Splittergruppe DAÖ in die Wiener Prater Alm. Als besonderen Anreiz gibt es für die Gäste dort „Heringsschmaus und ein Getränk“ - für einen „Unkostenbeitrag“ in der Höhe von 20 Euro.