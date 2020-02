Schlinge um Schläger zieht sich nach Hinweisen zu

Das junge Duo soll bekanntlich am 21. Dezember um 3.25 Uhr vor der Sparkassen-Filiale in Schwanenstadt den Nachtschwärmer umgeworfen und dann auf den hilflos am Boden liegenden 26-Jährigen eingetreten haben. Dabei sei einer der Schläger auf das rechte Bein, beziehungsweise den Knöchel gesprungen. Die Folge: Brüche und Bänderrisse – bis heute ist das Opfer im Krankenstand.