1200 Feuerwehrleute bei Nacht-Sturm im Einsatz!

Mit 99,7 Kilometern pro Stunde wehte der Wind in Enns am stärksten. Die Gewitterfront bereitete zahlreichen Florianijüngern im ganzen Land eine schlaflose Nacht. In Schwertberg wurde ein Teil des Hausdaches eines Feuerwehrkameraden abgedeckt: „Kurz vor 3 Uhr früh wurden wir alarmiert, wir haben dann das Dach des Kameraden mit Planen abgedeckt. Nur wenig später wurden wir zu zwei Häusern gerufen, wo der Wind ebenfalls Ziegel weggerissen hatte“, so Christian Pree, Kommandant der Feuerwehr Schwertberg. Auch der Energieversorger wurde verständigt und eine Stromabschaltung veranlasst.