Letzte Lektion der Grazer in bester Erinnerung

In der Grunddurchgangs-Schlussrunde der Alps Hockey League blieb für Salzburgs Teams in der Tabelle alles beim Alten, womit Juniors und Zell in der Quali-Runde in verschiedenen Gruppen angreifen. Während der Juniors-Sieg mit 4:1 in Gröden ungefährdet war, kassierten die Eisbären das 1:2 gegen Leader Laibach erst in der Overtime.