Aus Auto gestiegen und niedergefahren - Frau tot

Tödliches Unfalldrama in Niederösterreich: Eine 81-jährige Pkw-Lenkerin hat am Samstag in Perchtoldsdorf die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und mit dem Auto ein aus einem anderen Wagen steigendes Ehepaar niedergefahren. Für die Frau aus dem parkenden Auto kam jede Hilfe zu spät.