Ein warmer Frühlingstag, aber kein neuer Rekord!

„Wie gewonnen, so zerronnen. Wir müssen den Saisonstart leider wieder verschieben. Vielleicht klappt’s ja nächstes Wochenende“, ist auf der Facebook-Seite des kleinen Skilifts Viehberg in Sandl zu lesen. Noch gibt man dort die Hoffnung aber nicht auf, die Lifte doch noch einmal in Betrieb nehmen zu können. Auf den höher gelegenen Bergen nutzten dafür zahlreiche Wintersportbegeisterte das Kaiserwetter am gestrigen Samstag aus. „Bis Montag bleibt es mild. Ab Dienstag erreicht uns eine Kaltfront. Dienstag und Mittwoch kann es auf den Bergen einiges an Neuschnee geben. In den Nordalpen sind bis zu einem Meter möglich“, weiß ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl.