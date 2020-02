Alle vier Verdachtsfälle in Salzburg negativ

Wie der Sprecher der Landeskliniken Wolfgang Fürweger mitteilte, werden die Patienten demnächst aus dem Spital entlassen. Am späteren Freitagnachmittag war ein Paar im Alter von 30 und 31 Jahren in die Klinik gekommen. Die Chinesin und der Österreicher waren in Shanghai auf Urlaub. Beide kamen von selbst mit leichten Atembeschwerden zur Notaufnahme. Donnerstagabend war ein Salzburger Ehepaar ins Krankenhaus gegangen, nachdem die Frau nach einem Aufenthalt in Peking über Kreislaufprobleme und Durchfall geklagt hatte. Alle Verdachtsfälle kamen auf die Isolierstation der Uniklinik für Innere Medizin III.