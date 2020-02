Klare Sache wurde für Bulls noch enge Kiste

Die vier engen Saisonduelle bisher mit je zwei Siegen, die Goalies - Lamoureux 94,9 und Bozens Irving 92,5 - mit den besten Fangquoten: Kein Wunder, dass Bulls-Rückkehrer Herburger eine enge, von organisierten Defensiven bestimmte Partie zum Pick-Runden-Start erwartete. Die Schlagzahl gab aber zunächst klar der Grunddurchgangs-Sieger an, drückte der Partie mit Fortdauer den Stempel immer mehr auf. So hatten es die Gäste Iving zu verdanken, dass sich der Schaden in Grenzen hielt. Nur der zuletzt kranke Hari und Brickley -nach guter Vorarbeit von Baltram, der mit Holloway und Viveiros zu den Besten zählte - netzten. Obwohl das Kombinationsspiel im Mitteldrittel gefiel, allein Mario Huber dreimal vor Irving scheiterte. Das Powerplay war zäh angelaufen. „Im Startdrittel war es wirklich schlecht“, bekannte Torschütze Hari. Dazu luden die Bulls auch zu Kontern ein, bei denen Lamoureux Retter in der höchsten Not war.