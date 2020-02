TV-Cop spielt auf Bühne eine Legende der Monarchie

Der Linzer Thomas Baum kehrt in das Haus zurück, wo seine Karriere als Bühnen- und Drehbuchautor begann: ins Theater Phönix. Und er schreibt für Ferry Öllinger, dessen Karriere ebenfalls hier startete, eine Rolle, die dem beliebten Fernsehstar aus Soko Kitzbühl Spielraum für schauspielerische Tiefe geben wird. Er spielt Alexander Girardi. „Eine Art Hans Moser des 19. Jahrhunderts“, sagt Thomas Baum über den Wiener Theater- und Operettenstar der Donaumonarchie. Der Plot: Girardi wird ans Burgtheater gerufen, doch eine Begegnung im Drogenmilieu kratzt an seinem Glanz, er wird in Unglaubliches hineingezogen.