Das Volksgarten-Bad wird zum Winterwonderland

„Es freut mich, dass wir das Geld in einen städtischen Betrieb investierten“, so Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Salzburg bekommt in der kommenden Wintersaison eine neue Attraktion im Volksgarten. Auf den Liegewiesen des Freibads wird eine neue Eisfläche entstehen. „Ich bin froh, dass wir schnell ein Projekt gefunden haben. Das ist eine sehr kreative Geschichte“, fügt Stadtchef Harald Preuner hinzu. Denn nach dem Vorbild des „Wiener Eistraums“ wird zusätzlich zur neuen Fläche ein 240 Meter langer und drei Meter breiter Eisweg als Rundkurs durch das Freigelände entstehen.