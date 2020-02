Land stoppte Pfusch-Aktion

Wirbel in Natternbach! Bürgermeister Josef Ruschak (VP) ordnete den Abriss eines Biber-Dammes an. Problem: Die „Burg“ befindet sich auf einem Areal der WWF-Naturschützer. Obwohl das Naturschutzreferat des Landes in letzter Sekunde die Aktion stoppte, könnte es ein gerichtliches Nachspiel geben