OÖ ist Spitze: Digitale Gewalt fordert Lehrer

Tausend Nachrichten in einer einzigen Nacht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe, darunter Nazifotos und sogar Kinderpornos – so kann, wie berichtet, der digitale Alltag eines Zwölfjährigen aussehen. „Das Land OÖ hat bereits relativ früh erkannt, dass diesen Gefahren gegengesteuert werden muss und schon 2010 das Projekt ,Gewalt – Schule – Medien‘ ins Leben gerufen, das zum Ziel hat, die Pädagogen auf die neuen Herausforderungen der digitalen Medien vorzubereiten“, so LH-Vize Bildungsreferentin Christine Haberlander: „Bisher wurden mehr als 500 Lehrkräfte einschlägig ausgebildet und arbeiten als Multiplikatoren direkt an den Schulen.“ Konkret geht es um die NMS und PTS.