Pete Brown: Jazz- und Rockgeschichten in Wien

Sein erstes gedicht veröffentlichte Pete Brown bereits als 14-Jähriger - seine lebenslange Liebe zur Poesie findet dort ihren Ursprung. Als Mitglieder einstigen Dichterszene von Liverpool gründete er im Laufe der Zeit die First Real Poetry Band und schrieb wenig später mit seinem Freund Jack Bruce eine Reihe von Songs, die durch die legendäre Rockband Cream zu Weltruhm gelangen sollten. Unter anderem schrieb er Songtexte zu den Klassikern „I Feel Free“, „SWLABR“ oder „Sunshine Of Your Love“, das natürlich auch in Wien nicht fehlen wird. Bevor er seine eigene Band Pete Brown & Piblokto! gründete, textete er auch für die Jazz-Rock-Legende Colosseum. 1977 zog er sich vorläufig aus der Rockszene zurück, nur um sich 1993 wieder neu motiviert in dieser Welt einzufinden. Aktuell vermischt er Musik mit Poesie und tourt mit unterschiedlichen Line-Ups quer über den Kontinent.