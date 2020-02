Forscher legen in Ägypten 16 antike Gräber frei

Gräber in acht Metern Tiefe gefunden

Die Sarkophage in der Ausgrabungsstätte Al-Ghoreifa enthalten die mumifizierten Körper von Hohepriestern und wichtigen Beamten aus der 26. Dynastie - der Spätzeit des Alten Ägyptens. Gefunden wurden sie in acht Metern Tiefe. Einige der Sarkophage aus Stein seien mit Hieroglyphen beschriftet, so die Forscher.