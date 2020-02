Das Zuhause wirksamer gegen Einbrecher schützen

Jeweils zur Dämmerungszeit bzw. in den Nachtstunden verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu Wohnhäusern in Zell am See, Seekirchen, Werfen und Salzburg-Gneis. Auch in einen Imbissstand im Pinzgau und drei Schrebergärten in Hallein wurde eingebrochen. Die Einbrecher konnten, teilweise samt Beute (Bargeld und Schmuck), unerkannt flüchten. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.