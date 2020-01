Stromversorgung rund um Seefeld unterbrochen

Betroffen von der Unterbrechung der Stromversorgung ist das gesamte Gemeindegebiet von Scharnitz samt Ortsteil Gießenbach, dem Ortsteil Bodenalm in Seefeld, dem Ortsteil Niederlög Gewerbegebiet in der Leutasch und - auf deutscher Seite - dem Ortsteil Brunnstein in der Gemeinde Mittenwald zu Stromversorgungsunterbrechungen. Das heißt, dass im genannten Zeitraum kein Strom in den betroffenen Bereichen zur Verfügung steht.