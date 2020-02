Uni-Präsidentin: „Brauchen 2,1 Milliarden mehr“

„Krone“:Frau Professor, eine möglicherweise ungewöhnliche Frage zum Einstieg: In Österreich sollen demnächst Handwerksmeister aufgewertet werden und auch einen offiziellen Titel führen dürfen. Mit der Wertigkeit eines Bachelors. Sie selbst stammen aus Deutschland. Ist Österreich ein Land der Titelsüchtigen?

Sabine Seidler: Man kann darüber schmunzeln. Aber es hat einen ernsten Hintergrund. Es geht darum, Abschlüsse sichtbar zu machen, aber es lassen sich keine Rechte daraus ableiten. Wenn man ein Akademiker sein will, dann muss man auch die entsprechenden Strukturen von Hochschulen (Anm.: Uni, FH, PH) durchwandern und absolvieren. Lassen Sie es mich so auf den Punkt bringen: Wenn Sie einen Installateur benötigen, möchten Sie sicher sein, dass auch ein Installateur kommt und kein theoretischer Physiker. Was mich aber nach wie vor irritiert ist, welche Wirkung akademische Titel im Alltag hierzulande erzeugen können. Ein Beispiel: Mein Mann und ich waren in einem Möbelhaus. Er holte seine Visitenkarte heraus, und da stand ein Diplomingenieur beim Namen. Die Verkäufer sind um uns herumgeschwirrt und wir waren auf einmal Premiumkunden. Daran muss man sich erst mal gewöhnen. Das ist offenbar eine österreichische Spezialität.