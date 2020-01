Sobotka: Nordmazedonien und Albanien sollen zur EU

Als richtig und notwendig bezeichnete Sobotka die Erweiterung der EU in Richtung Westbalkan. „Es ist erfreulich, dass Italien hier am selben Strang wie Österreich zieht“. In seinen Gesprächen mit Senatspräsidentin Elisabetta Alberti Casellati betonte Sobotka, die Union würde an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn der in Aussicht gestellten Beitrittsperspektive keine ernst gemeinten Schritte und Maßnahmen folgten.