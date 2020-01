Sticheleien der vergangenen Tage sind vergessen

Vizekanzler Werner Kogler wurde am deutlichsten: Das Problem sei „herbeigeschrieben“, er brauche nicht mehr Platz. Eher mehr Schlaf, wie er in Anspielung auf seinen dicht gedrängten Terminkalender - er fuhr am Mittwoch um fünf Uhr in der Früh von Schladming nach Wien - meinte. Bundeskanzler Sebastian Kurz schätzt seinen Sauerstoffbedarf übrigens als „sehr ähnlich“ jenem seines Vizekanzlers ein.