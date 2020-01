Diese Sternzeichen brauchen eine Fortgeh-Pause

Enttäuschungen in der Liebe sind wirklich hart. Von Zeit zu Zeit sollte man sich in solchen Situationen die Zeit nehmen, um einfach einsam und alleine einen Spaziergang zu machen. Wenn du dich danach sehnst, dich zu vergraben, dann nimm dir den Freitagabend zum Weinen, den Samstag zum Spazieren und Durchatmen. Abends wirst du ein wenig befreit sein von deiner Last und dann heißt es: Partylaune.