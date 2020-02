Coole Konzertreihe mit Nachwuchsbands startet

Als Musiker hat man es in Österreich oft nicht leicht. Vor allem am Anfang. Um jungen Bands eine Plattform zu bieten, damit sie sich erstmals einem größeren Publikum präsentieren können, hat die Erste Bank in Kooperation mit oeticket und der Szene Wien die Konzertreihe „Alive“ ins Leben gerufen. Der Startschuss fällt am 26. März mit einem Mundart-Schwerpunkt. In der Szene Wien werden an diesem Tag Schwanara, Gnackwatschn und Christina Kosik und die Gang Band auftreten.