Erstes flugtaugliches Lufttaxi in Wien vorgestellt

Von 5. bis 18. Februar ist das erste autonome Lufttaxi der Welt in einem Wiener Einkaufszentrum zu Gast. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die Zukunft der Urban Air Mobility. An ausgewählten Tagen gibt es für Besucher die Möglichkeit zum Probesitzen und Fotos machen. City4U hat die Infos: