Nach Vasektomie-Debatte: Fünftes Kind für Marcell

Marcells Ex Kerstin findet aktuell Bäcker Scott „hot“. Doch was ihr noch zu ihrem Glück fehlt: der Top-Job. Jungmama Cathlyn hat momentan ganz andere Probleme. Nach immer wiederkehrenden Streitigkeiten ist Alessias Ersatzpapa David vor vier Wochen ausgezogen. In der einst gemeinsamen Wohnung will man sich nun aussprechen. „Ich hab keinen neuen Freund, was fantasierst du“, fragt Cathlyn im Streit. Anscheinend soll nicht David sondern jemand anders bei Cathlyn übernachtet haben. „Ich habe so viel auf mich genommen und dann höre ich, dass da irgendjemand auf meiner Seite vom Bett schläft“, wirft David Cathlyn vor.