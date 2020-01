Klassen-WhatsApp als„digitaler Sondermüll“

„Neulich hab’ ich die Klassen-WhatsApp-Gruppe am Smartphone meines Sohnes kontrolliert. Ich bin aus allen Wolken gefallen“, sagt der Vater eines zwölfjährigen NMS-Schülers, der sich zuerst an den Klassenlehrer und dann auch noch an die Schulleiterin wandte. Die Pädagogen nutzten daraufhin eine Stunde im Gegenstand „Soziales Lernen“ und klärten die Kinder darüber auf, dass das Teilen solcher Inhalte nicht nur sinnbefreit, sondern auch verboten ist. Und außerdem wurde die zugemüllte Klassen-WhatsApp-Gruppe geschlossen und eine neue Gruppe aufgemacht, in der nunmehr vor allem Inhalte geteilt werden sollen, die mit dem Lernstoff zu tun haben.