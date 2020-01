Syrer nach Drohung im Konsulat festgenommen

Weil einem 21-jährigen Syrer das Visum für die Einreise in die Türkei verweigerte wurde, bedrohte der Mann in einem Konsulat am Dienstag zur Mittagszeit zwei Mitarbeiter. Da er sich weiter aggressiv verhielt, wurde er des Gebäudes verwiesen. Die anschließende Drohung des 21-Jährigen: Er werde „Geschenke in das Konsulat schicken“. Das war zu viel. Der Syrer wurde von der Polizei festgenommen.