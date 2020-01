Asbest-Alarm vor Beginn der Abrissarbeiten

Asbest in Trennwänden

Paukenschlag vor dem Beginn der Abrissarbeiten im Wimhölzel-Hinterland am Montag. Bei der verpflichtenden Schadstofferkundung fanden Prüfer in den Trennwänden der Häuser in der Ing.-Stern-Straße und Engelmannstraße Asbest.