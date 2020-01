Resch & Frisch mit leichtem Umsatzplus 2019

Resch&Frisch betreut mit dem Heimzustellservice „Back‘s Zuhause“ rund 180.000 Privatkunden in Österreich, 20.000 in Bayern und 15.000 im restlichen Deutschland. Der Gastrobereich, der rund 18.000 Kunden in Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz versorgt, wird auch im restlichen Europa sukzessive ausgebaut. Im Einzelhandel betreibt das Unternehmen 44 Filialen in Oberösterreich und Salzburg, zehn davon sind mobile Geschäftsstellen. Die Zahl der Mitarbeiter ist mit 1.695 (per 31. Dezember 2019) beinahe gleich geblieben, zum Stichtag 2018 waren es 1.692.