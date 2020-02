„Ich habe den Antrag verbockt, nun bin ich am Zug“

Welches der fünf Paare letzten Endes DAS „Krone“-Traumpaar 2020 wird und das All-inclusive-Fest am Kärntner Wörthersee gewinnt, entscheiden Sie! Ab 31. Jänner können Sie auf www.krone.at/traumhochzeit für Ihr Favoritenpärchen voten! Die Hochzeitsorganisation ist bereits unter Dach und Fach, sodass die große Feier der Liebe am 16. Mai 2020 stattfinden kann. Renommierte Partnerbetriebe sorgen dafür, dass es dem Brautpaar an seinem schönsten Tag an nichts fehlt. Das Einzige, das noch fehlt, ist das glückliche Brautpaar selbst.