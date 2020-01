Verwirrende Neuerungen im Bildungssystem

Wieder A- und B-Zug

In den neuen Mittelschulen wird ab der sechsten Schulstufe in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen eine Beurteilung in den Niveaus „Standard“ und „Standard AHS“ mit jeweils 5-teiliger Notenskala eingeführt – quasi die Rückkehr von A- und B-Zug. In Oberösterreich werden diese Änderungen vorerst an 32 NMS-Standorten umgesetzt.