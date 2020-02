Man kann eine Kakerlake im Zoo nach Ex benennen

Der Tag, der von vielen gehasst, von anderen geliebt und von manchen belächelt wird, nähert sich in großen Schritten. Der Valentinstag. Der 14. Februar kann für glücklich Verliebte durchaus ein prickelnder Tag werden, auch wenn man dem Konsumzwang nicht verfallen möchte. Wenn man jedoch gerade eine schmutzige Trennung hinter sich hat, kann das Geturtel ganz schön nerven. Damit der Valentinstag dem Herz trotzdem nicht so einen großen Stich versetzt, hat sich der New Yorker Bronx Zoo etwas Besonderes überlegt. Dort kann man nämlich eine Kakerlake nach seinem oder seiner Ex benennen.