Top-Produkte für ein tolles Jahr 2020 gewinnen

# Philips Lumea IPL Gerät

„Mehr auf mich achten!“ und „Ich möchte mich wohl in meiner Haut fühlen“ steht auf der Wunsch-Liste für 2020? Neben sportlicher Betätigung gibt es auch zahlreiche kleine Dinge, die für körperliches Wohlempfinden sorgen. Bei einigen Frauen ist das etwa glatte Haut. Um die sanfte Haarentfernung so einfach wie möglich zu gestalten, gibt es tolle technische Möglichkeiten wie das Philips Lumea IPL Gerät. Mit Philips Lumea Prestige kann man professionelle IPL Technologie einfach und unkompliziert zu Hause anwenden. Vier einzigartig geformte und speziell entwickelte Aufsätze passen sich den Körperpartien optimal an und ermöglichen so eine auf die einzelnen Körperregionen abgestimmte Behandlung.